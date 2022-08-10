İmam hatip müdürü, 'paraşüt' kazasında hayatını kaybetti

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:18

Ahmetli Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, 9 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin'in ölüm haberini alan ailesi, sevenleri ve öğrencileri yasa boğuldu. Öğretmenin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADILAR

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İlçemiz Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Cengiz Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞ

Yamaç paraşütüne olan merakı ile tanınan Gültekin, 2021 yılında başarılı öğrencilerini 'yamaç paraşütü' ile ödüllendirmiş ve onlarla birlikte uçuş yapmıştı. Gültekin'in 3 ay önce yine Manisa semalarında yamaç paraşütü yaparken, kaza geçirdiği ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.