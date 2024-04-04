İmam hatipte 21 liseli hastanelik oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdunda kalan 21 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:22
İmam hatipte 21 liseli hastanelik oldu
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Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdunda kalan 21 öğrenci, sahurda yedikleri kıymalı pideden sonra fenalaştı. 

Öğrenciler, okul yönetimi imkânları ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede sağlık ekipleri, karın ağrısı şikâyeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu.

’Gıda zehirlenmesi’ teşhisi konulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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