İmam intiharında mobbing iddiası: ‘Seçimlerde alenen İYİ Parti lehine çalışmış…’

Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:11

Güncelleme: 03.10.2023 - 16:12

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde görev yapan ve 6 ay önce emekli olan din görevlisi Muhammed Şahin, ilçedeki evinin bodrum katında kendini asarak intihar etti.

Söz konusu intiharda Şahin’in ‘iktidar yanlısı davranmadığı’ için ilçenin belediye başkanı Şenol Yaşar’ın mobbingine maruz kaldığı öne sürüldü. Yaşar açıklama yaparken, intihar eden imam Şahin'in ailesinden de açıklamalar ve belge paylaşımı yapıldı.

Kastamonu basınında yer alan haberlere göre Muhammed Şahin'in yakınları "Diyanet İşleri Başkanlığına" başlıklı, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın da imzasının olduğu Şahin'in yer değişikliğinin yapılmasıyla ilgili bir Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılmış bir mektubu paylaştı.

Siyasi parti temsilcilerinin de imzalarının bulunduğu dilekçede Muhammed Şahin'in başka bir ilçede görevlendirilmesinin talep edildiği görülüyor. Dilekçede aynı zamanda “Kendisinden iktidar yanlısı davranması beklenmemektedir. Ancak yerel seçimlerde alenen ailece İYİ Parti lehine çalışmış ve din görevlisi vasfını yitirecek…” ifadeleri yer alıyor.

“NELER YAPTIĞINIZI BİLİYORUZ”

Günboyu gazetesinin aktardığına göre, intihar eden imam Muhammed Şahin'in ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Ağabeyim Muhammed Şahin’i (Muhammed Hoca) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan acımızı paylaşan dostlarımıza akrabalarımıza sonsuz teşekkürü borç bilirim. Yaşadığı haksızlıklara, zulme, itibar suikastlarına, sürgünlere, mobbinge, evlatlarına varana kadar yapılan baskılara ve sonucunda kardeşimizi elim bir şekilde kaybetmiş olmamıza rağmen ailece sükunetimizi muhafaza ettik. Buna rağmen türlü mecralarda ailemiz ve merhum kardeşimiz ile ilgili taziye de dahil olmak üzere yapılan ve yapılacak hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz.

Neler yaptığınızı biliyoruz, nelere sebep olduğunuzu biliyorsunuz. Adınızı anmıyoruz, adımızı, özellikle Muhammed Şahin adını ağzınıza dahi almayınız. Bırakın acımızı yaşayalım. Allah-u Teala'nın adaletine de yüce Türk adaletine de sonsuz güveniyoruz. Ankara'da hakimler var!.."

BAŞKANDAN YANIT

Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, intihar olayıyla ilgili yaptığı açıklamada ise "28 Eylül 2023 Perşembe günü resmi programım çerçevesinde il dışında olduğum sırada Muhammed Şahin'in vefat haberini aldım. Böyle bir duruma üzülmemem mümkün değildir. Olay sonrası durumu siyaseten provoke edip gerginlik çıkarmak isteyen kişiler olduğu güvenlik güçlerince tarafıma iletildi. Bunun üzerine bu provokatörlere fırsat vermemek ve ilçede bir gerginlik oluşturmamak adına olayların dışında kalmam benden talep edildi.

Sosyal medya trollerince belirtildiği gibi evimin taşlanması ilçeden kaçmam gibi bir durum söz konusu değildir. Provokatörler ve trollerce iddia edildiği gibi Muhammed Şahin ile olay günü ve daha öncesinde hiçbir zaman yüz yüze gelmem, telefonla görüşmem, tartışmam gibi bir husus kesinlikle söz konusu değildir. Bu durum kamera kayıtları ile de tespit edilmiştir.

Yine trollerce belirtildiği gibi Muhammed Şahin'in bıraktığı bir not veya mektup olmadığı emniyet güçlerince de tespit edilmiştir. Bu üzücü durumu bile siyasi çıkarları uğruna şahsım, arkadaşlarım ve AK Parti ile ilişkilendirerek ilçede gerginlik yaratmak isteyen kişileri ilçenin huzur ve sükununu bozucu tavır ve davranışlardan uzak kalmaya davet ediyorum. Muhammed Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SENDİKADAN İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI ÇAĞRISI

Mil Diyanet-Sen Genel Merkezi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 ay önce emekli olan din görevlisi Muhammed Şahin hocamız; yazılı medyada yer alan iddialara göre ilçe belediye başkanının kendisine ve ailesine uyguladığı mobbing ve baskılar nedeniyle intihar etti.

Güvenlik güçleri emekli imam Muhammed Şahin hocamızı bu elim olaya sürükleyen nedenleri ve iddiaları araştırmaya başlarken, Muhammed Hoca'yı çok seven ilçe halkı konuya ilişkin yetkili kurumlardan bir açıklama bekliyor.

Sendikamıza ulaşan bilgilere göre hocamıza ve ailesine (çocuklarına) yönelik (detaylar daha sonra açıklanacak) ciddi bir mobbing ve baskı uygulandığı iddia ediliyor. Hem merhum hocamızın hem de çocuklarının ciddi mağduriyetleri söz konusu.

Hocamızın intihar etmeden önce bir mektup kaleme aldığı ve mektupta tüm gerçekleri yazdığı söyleniyor. Yine hocamıza belediye başkanının şikayet ve baskılarıyla ilçe dışı yer değişikliği cezası verildiği gibi konuya ilişkin ortaya atılan tüm iddiaların araştırılmasını talep ediyoruz."