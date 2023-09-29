'İmam Hatip' tartışmalarına yanıt verdi! Örsan Öymen Cumhuriyet TV'de...
CHP Genel Başkan Aday Adayı ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Örsan Öymen Cumhuriyet TV'de 'İmam Hatip' tartışmalarına yanıt verdi.
CHP Genel Başkan Aday Adayı ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Örsan Öymen Cumhuriyet TV'de 'İmam Hatip' tartışmalarına yanıt verdi.
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