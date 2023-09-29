'İmam Hatip' tartışmalarına yanıt verdi! Örsan Öymen Cumhuriyet TV'de...

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CHP Genel Başkan Aday Adayı ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Örsan Öymen Cumhuriyet TV'de 'İmam Hatip' tartışmalarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2023 Cuma, 17:15

CHP Genel Başkan Aday Adayı ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Örsan Öymen Cumhuriyet TV'de 'İmam Hatip' tartışmalarına yanıt verdi.  

Örsan Öymen CHP İmam Hatip Kurultay Kuran kursu

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