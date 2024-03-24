İmamoğlu açıkladı: ‘1019 soruşturmadan hiçbir şey çıkmadı’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2014-2019 arasında İBB'nin 147 kere denetlendiğini, kendi dönemlerinde bu sayının 1019 olduğunu açıklayarak, "Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 13:50
İmamoğlu açıkladı: ‘1019 soruşturmadan hiçbir şey çıkmadı’
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyenin 5 yıllık dönemde tam 1019 kez incelendiğini ve hiçbir şeyin çıkmadığını açıkladı.

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde: 

“2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. (Bunların büyük çoğunluğu rutin denetim. ) 

Bizim dönemki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019. 

Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı.

İstanbul’a hizmette şeffaf ve dürüst yönetimimizle örnek olduk. 1019 incelemeden bir şey çıkaramayanların iftira ve kumpas siyasetine başvurması bizi şaşırtmıyor. 

İstanbul’a hizmette Tam Yol İleri demeye, milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz.”


Ekrem İmamoğlu haberleri ibb haberleri İBB soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu, riske dikkat çekti ve uyardı: 'Eğer İstanbul kaybedilirse Türkiye’nin direnci çöker'

Ekrem İmamoğlu, riske dikkat çekti ve uyardı: 'Eğer İstanbul kaybedilirse Türkiye’nin direnci çöker'
İmamoğlu'ndan 'kabine' tepkisi: 'Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş...'

İmamoğlu'ndan 'kabine' tepkisi: 'Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş...'
Türkan Elçi: Ekrem İmamoğlu'na Kürt seçmenin teveccühü tahminlerin üzerinde

Türkan Elçi: Ekrem İmamoğlu'na Kürt seçmenin teveccühü tahminlerin üzerinde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'den parayla seçmen avı: Telefonla arayıp 'cumhurbaşkanımızın hediyesi' dediler

AKP'den parayla seçmen avı: Telefonla arayıp 'cumhurbaşkanımızın hediyesi' dediler
25 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: İşte burcunuza özel astroloji tahminleri!

25 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: İşte burcunuza özel astroloji tahminleri!
İmamoğlu'ndan 'kabine' tepkisi: 'Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş...'

İmamoğlu'ndan 'kabine' tepkisi: 'Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş...'
Aile onayı alamayan çift, CİMER’e başvurarak evlendi

Aile onayı alamayan çift, CİMER’e başvurarak evlendi
Canlı yayında konuştu: Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Canlı yayında konuştu: Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş’tan ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ açıklaması

Mansur Yavaş’tan ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ açıklaması
Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı

Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…