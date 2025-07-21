İmamoğlu bu kez çiftçiler için seslendi! ‘Çiftçilerimiz için önemli bir borç düzenlemesi yapacağız’

19 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu halka Silivri'den seslenmeyi sürdürüyor. İmamoğlu bu kez Silivri'den çiftçiler için seslendi. Çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken İmamoğlu, çiftçinin sırtındaki borç yüküne karşı 'Biz bu gidişe dur diyeceğiz! Acil önlem adımlarıyla borç yükü altındaki çiftçilerimiz için önemli bir borç düzenlemesi yapacağız' dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ne diyorlar? “Çiftçinin iflas etme, borç batağına batma gibi bir durumu yok, hamdolsun, tarım sektörümüz dimdik ayakta.”

Soralım bakalım çiftçilerimize, dimdik ayakta mıyız yoksa batmakta mıyız?

Çiftçiler bugün Türkiye’de borcu borçla döndürüyor, kâr etmek bir yana dursun, zarar etmezse şükrediyor.

Tarım sektörü de çiftçilerimiz de sahipsiz durumdadır.

Çiftçilerimiz, 1.2 trilyon lirayı aşan ağır bir borç yükünün altında yaşıyor.

Çiftçilerimiz tarlaya, seraya, ahıra attığı her adımda daha fazla borçlanıyor. Tarlayı borçla döndürmeye çalışan çiftçiler, öz sermaye koyamıyor, yatırım yapamıyor.

Milletimiz artık tarlaya ekmek istemiyor! Köylerimiz terk ediliyor, artık köylerde genç bulunmuyor!

Biz bu gidişe dur diyeceğiz!

Acil önlem adımlarıyla borç yükü altındaki çiftçilerimiz için önemli bir borç düzenlemesi yapacağız. Kredi sisteminin verimlilik temelli yeniden yapılandıracağız. Türkiye’nin tarımsal altyapısına yönelteceğimiz desteklerle üretimde teknolojik dönüşümü destekleyeceğiz. Tarımı hem tarlada hem envanterde güçlendireceğiz.

Çiftçiyi destekleyerek Türkiye’mizin gelecekteki gıda üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini yapısal tehditlerden kurtaracağız. Üretimin maliyetini düşüreceğiz. Krediye ulaşımı kolaylaştıracağız. Çiftçimiz arkasında devletini hissedecek.

Köylerimizi yeniden cazip kılacak, çiftçiliği hevesle yapılacak bir iş haline getirecek ve Türkiye’yi rahatlatacak adımları atacağız.

Çiftçi kazanacak, Türkiye doyacak!"