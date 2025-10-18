İmamoğlu, Çekmeköy Taşdelen Kavşağı projesini cezaevinden duyurdu: 'İstanbul'a hayırlı olsun'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden İBB tarafından hayata geçirilen yeni bir projeyi daha duyurdu.

"İBB’NİN ULAŞIM YATIRIMLARI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'a hayırlı olsun. Çekmeköy Taşdelen Kavşağı açıldı. İBB’nin ulaşım yatırımları kesintisiz devam ediyor."