Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu, Çekmeköy Taşdelen Kavşağı projesini cezaevinden duyurdu: 'İstanbul'a hayırlı olsun'

İmamoğlu, Çekmeköy Taşdelen Kavşağı projesini cezaevinden duyurdu: 'İstanbul'a hayırlı olsun'

18.10.2025 10:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu, Çekmeköy Taşdelen Kavşağı projesini cezaevinden duyurdu: 'İstanbul'a hayırlı olsun'

Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden İBB'nin hayata geçirdiği bir projeyi daha duyurdu. İmamoğlu paylaşımında "İstanbul'a hayırlı olsun. Çekmeköy Taşdelen Kavşağı açıldı. İBB’nin ulaşım yatırımları kesintisiz devam ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden İBB tarafından hayata geçirilen yeni bir projeyi daha duyurdu.

"İBB’NİN ULAŞIM YATIRIMLARI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'a hayırlı olsun. Çekmeköy Taşdelen Kavşağı açıldı. İBB’nin ulaşım yatırımları kesintisiz devam ediyor."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Ulaşım #yatırım

İlgili Haberler

İmamoğlu yüz yüze savunma istemişti: Mahkeme kararından döndü
İmamoğlu yüz yüze savunma istemişti: Mahkeme kararından döndü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Savunmamı SEGBİS değil, yüz yüze yapmak istiyorum” talebi reddedildi. Mahkeme, önce kabul ettiği talebinden vazgeçerek 24 Ekim’deki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmasına karar verdi.
İmamoğlu’ndan PES kongresine mesaj:
İmamoğlu’ndan PES kongresine mesaj: "Cumhurbaşkanı adayı olduğum için cezaevindeyim" CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) kongresine video mesaj gönderdi.
İmamoğlu'dan Tayfun Kahraman mesajı: 'Bu karar adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır'
İmamoğlu'dan Tayfun Kahraman mesajı: 'Bu karar adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır' Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AYM’nin Tayfun Kahraman kararını “adil yargıya inanan herkes için umut ışığı” sözleriyle değerlendirdi.