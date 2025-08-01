İmamoğlu’dan İzmirlilere mesaj: ‘Azim ve kararlılıkla tam yol ileri’

İmamoğlu’nun İzmir halkına yolladığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili İzmirliler, değerli dostlarım, hemşehrilerim, Türkiye'nin aydınlık yüzü vatandaşlarımıza selam olsun. Tarihimizin en kritik dönemlerinden birinde çok yönlü mücadeleler veriyoruz. Adalet, demokrasi, özgürlük, barış ve ekonomi gibi birikmiş, çoklu, derin sorunlara çözüm bulmak zorundayız. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına kötü başladık. Atatürk'ün bize emanetinin 2. yüzyılını milletçe seferberlikle; kalkınmaya, üretmeye, berekete ve adilce paylaşılan bir sürece kavuşturmamız şart. Biliyoruz ki, ya adalet ya sefalet. Mutlaka her zaman ve her yerde önce adalet, önce hürriyet diyerek; çocuklarımıza ve gençlerimize çok güzel bir gelecek hazırlamak boynumuzun borcudur. Azim ve kararlılıkla tam yol ileri.

Ekrem İmamoğlu”