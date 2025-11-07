İmamoğlu’dan Ordu mitingine çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'den Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilecek “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingi öncesi Ordululara çağrıda bulundu.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili gençlere, hanımefendilere, beyefendilere, Ordu’ya selam olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek “Millet iradesine sahip çıkıyor” buluşmasına tüm Ordulu hemşehrilerimi davet ediyorum."