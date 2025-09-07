İmamoğlu’dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

CHP’nin cumhurbaşkanı aday ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileğinde bulunarak, belediyelerin eğitim alanındaki desteklerini hatırlattı.

Mesajında İmamoğlu, “Ülkemiz adına güzel bir eğitim yılı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde paylaştığı mesajı şöyle:

“Yarın başlayacak eğitim öğretim yılında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Başta İBB olmak üzere bütün belediyelerimiz burslardan gıda desteğine, okulların bakım onarımından kırtasiye desteğine çocuklarımıza ve eğitim kurumlarımıza destek olmak için birçok proje hayata geçirdi. Ülkemiz adına güzel bir eğitim yılı olmasını diliyorum. Başarılar.”