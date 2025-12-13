İmamoğlu’dan yoksulluk tepkisi: Emekliler böyle bir hayatı hak etmiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, artan yoksulluk nedeniyle emekli maaşlarıyla geçinemeyen ve barınma sorunu yaşayan emeklilere ilişkin yayımlanan bir haberi alıntılayarak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Oksijen yazarı Mine Şenocaklı’nın kaleme aldığı yazıda, ev kiralarını karşılayamayan emeklilerin daha ucuz olduğu için izbe otel odalarında yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldıkları anlatılıyor. Söz konusu haberi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabından paylaşan İmamoğlu, yaşanan tablo karşısında “tarifsiz bir acı ve üzüntü” duyduğunu ifade etti.

İmamoğlu şunları söyledi: “Aşağıdaki haberi okuyunca tarifsiz bir acı ve üzüntü yaşadım.

Yıllarca döktükleri alın teriyle ülkemizi sırtlamış insanlarımız; açlık sınırının altındaki bir emekli maaşını ve insan onuruna yakışmayan bir hayatı hak etmiyor.

Milletin iktidarı göreve geldiğinde, emeklilerimiz yoksulluktan ve yalnızlıktan kurtulsun diye canla başla çalışacağız.”