İmamoğlu 'diplomada sahtecilik' davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı

19 Mart'ta İBB’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan ve gözaltına alınmadan bir gün önce diploması iptal edilen İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki “diplomada sahtecilik” davasının dördüncü duruşması için hâkim karşısına çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen lisans diploması hakkında başlattığı soruşturmanın ardından “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla açılan ve İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar ceza talep edilen davada bugünkü duruşma Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda yapılacak.

Ekrem İmamoğlu’nun ailesi, CHP’li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve İmamoğlu’nun üniversite arkadaşlarıyla çok sayıda yurttaş da duruşmayı takip ediyor.

İMAMOĞLU YOĞUN ALKIŞLA KARŞILANDI

İmamoğlu, saat 11:06’da yoğun alkışla duruşma salonuna gelirken duruşma başladı.

KARAR GELEBİLİR

Bugün yapılacak duruşmada savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor. Diğer yandan mahkemeden ek süre talep edilmezse karar verilebileceği bildirildi.

Dava öncesi bir açıklama paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Türkiye’yi savunuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili açılan ceza davasını takip etmek için Silivri’de olacağız” ifadeleriyle partilileri ve yurttaşları Silivri’ye davet etti.

DAVA ERTELENMİŞTİ

Davanın 8 Aralık’ta yapılan son duruşması öncesi mahkeme başkanı HSK kararıyla değiştirilirken yeni atanan mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun idare mahkemesinde diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma istemiyle açtığı davanın sonucunun beklenmesine karar vererek davayı ertelemişti.

Kararın ardından mahkemede konuşan İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık" diyerek tepki göstermişti.

İDARE MAHKEMESİ İMAMOĞLU'NUN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

İdare mahkemesindeki davaya bakan ve tıpkı bugün görülecek davada olduğu gibi yine HSK kararıyla heyeti değiştirilen İstanbul 5. İdare Mahkemesi ise 23 Ocak'ta açıkladığı kararla İmamoğlu'nun açtığı davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.