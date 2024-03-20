Mansur Yavaş duyurdu: 'Kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz'
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ve 9-30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlatıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşısı uygulaması resmen başlıyor.
ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ücretsiz HPV Aşı Uygulaması Projesi’ni hayata geçiriyor. Projeden Ankara sınırları içinde ikamet eden ve sosyal yardım alan, 9-30 yaş grubu kız çocukları ve kadınlar yararlanabilecek.
2024 Haziran ayında başlayacak uygulama için başvuru ise http://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uygulaması adresinden yapılabilecek.
YAVAŞ, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Başkan Yavaş, uygulamanın başladığını X hesabından şu sözlerle duyurdu:
“İnsanı önceleyen belediyecilik anlayışımızla kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz. Haziran ayında başlayacak olan aşı uygulamamızdan yararlanmak için belediyemizden sosyal yardım almak ve 9-30 yaş aralığında olmak yeterli.”
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