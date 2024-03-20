Mansur Yavaş duyurdu: 'Kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ve 9-30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlatıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:59
Mansur Yavaş duyurdu: 'Kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz'
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşısı uygulaması resmen başlıyor.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ücretsiz HPV Aşı Uygulaması Projesi’ni hayata geçiriyor. Projeden Ankara sınırları içinde ikamet eden ve sosyal yardım alan, 9-30 yaş grubu kız çocukları ve kadınlar yararlanabilecek. 

2024 Haziran ayında başlayacak uygulama için başvuru ise http://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uygulaması adresinden yapılabilecek.

YAVAŞ, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Başkan Yavaş, uygulamanın başladığını X hesabından şu sözlerle duyurdu:

“İnsanı önceleyen belediyecilik anlayışımızla kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz. Haziran ayında başlayacak olan aşı uygulamamızdan yararlanmak için belediyemizden sosyal yardım almak ve 9-30 yaş aralığında olmak yeterli.”


Mansur Yavaş haberleri HPV haberleri HPV aşısı haberleri HPV ENFEKSİYONU haberleri

İlgili Haberler

Mansur Yavaş: Ankaralı kadınlara ücretsiz HPV aşı desteği sağlayacağız

Mansur Yavaş: Ankaralı kadınlara ücretsiz HPV aşı desteği sağlayacağız
HPV aşıları ödeme kapsamına alınmadı

HPV aşıları ödeme kapsamına alınmadı
Ankara'da 'HPV aşısı' için basın açıklaması: 'Ücretsiz olmalı'

Ankara'da 'HPV aşısı' için basın açıklaması: 'Ücretsiz olmalı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'YRP' göndermesi!

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'YRP' göndermesi!
Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!

Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!
Seçime geri sayım… Dikkat çeken anket sonucu: Adana’da kim önde?

Seçime geri sayım… Dikkat çeken anket sonucu: Adana’da kim önde?
Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’

Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak
Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!

Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!
Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey

Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey