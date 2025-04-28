İmamoğlu gözaltına alınmadan 20 gün önce… Erdoğan’a yapılan ‘Kanal İstanbul’ sunumunun görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 19:12

Güncelleme: 28.04.2025 - 19:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 27 Şubat 2025 günü Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaretinde bir sunum yapıldı.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Sunumun yapılacağı yere helikopter ile gelen Erdoğan’a kendisi ile beraber uçan Uraloğlu tarafından Kanal İstanbul hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tüm görüntülerin ortaya çıktığı sunumda Uraloğlu’nun sık sık Kanal İstanbul dediği ve süreç hakkında detayları aktardığı yaptığı görülüyor.

Daha sonra toplantının yapılacağı yere geçen Erdoğan’a Kanal İstanbul'a dair tüm ayrıntıların yer aldığı bir sunum yapılıyor. Buradaki sunumda hem Uraloğlu hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün konuşuyor.

Konuşma esnasında yansıyan görüntülerde ise kanaldan gemilerin nasıl geçeceğine dair bilgiler de yer alıyor. Sunuma göre kanalın uzunluğu 45 km, taban genişliği 275 metre, derinliği 20,75 metre ve genişliği ise 360 metre olacak.

Bu sunum 27 Şubat 2025'te yapıldı. Sunumun ardından Arap kanallarında ‘Kanal İstanbul’ reklamları yayınlanmaya başlandı.

Bu sunumdan sadece 20 gün sonra 'O kanal yapılmayacak' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

Ardından da bölgede yoğun bir inşaat çalışmasının başladı.