Mahmut Tanal'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi: 'Ranttır, yalandır, talandır!'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kanal İstanbul’a ilişkin, “Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır” dedi.

Mahmut Tanal'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi: 'Ranttır, yalandır, talandır!'
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ANKA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 10:06

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yaptı.

Tanal, şunları kaydetti:

"Bundan 14 yıl önce iktidar, ‘çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul’u kamuoyuna tanıttı. Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır! Kamu yararını gözetmeyen, bilimin göz ardı edildiği her projenin karşısında duracağız!"


Etiketler: #Mahmut Tanal #kanal İsTanbul

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