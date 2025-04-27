Mahmut Tanal'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi: 'Ranttır, yalandır, talandır!'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 10:06

Güncelleme: 27.04.2025 - 10:06

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yaptı.

Tanal, şunları kaydetti:

"Bundan 14 yıl önce iktidar, ‘çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul’u kamuoyuna tanıttı. Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır! Kamu yararını gözetmeyen, bilimin göz ardı edildiği her projenin karşısında duracağız!"