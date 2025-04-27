Mahmut Tanal'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi: 'Ranttır, yalandır, talandır!'
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kanal İstanbul’a ilişkin, “Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır” dedi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yaptı.
Tanal, şunları kaydetti:
"Bundan 14 yıl önce iktidar, ‘çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul’u kamuoyuna tanıttı. Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır! Kamu yararını gözetmeyen, bilimin göz ardı edildiği her projenin karşısında duracağız!"
Bundan 14 yıl önce iktidar, “çılgın proje” olarak adlandırılan Kanal İstanbul’u kamuoyuna tanıttı. Bugün “Ya Kanal Ya İstanbul” diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır! Kamu yararını gözetmeyen, bilimin göz ardı edildiği her projenin karşısında duracağız! pic.twitter.com/cDnfYcRUxv— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 27, 2025
Etiketler: #Mahmut Tanal #kanal İsTanbul
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'