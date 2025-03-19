Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu İnşaat San. A. şirketi Genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, İmamoğlu İnşaat San. A. şirketi Genel müdürü Tuncay Yılmaz kimdir? Tuncay Yılmaz neden gözaltına alındı?

TUNCAY YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Demir, Atlas Yapı ve İnşaat A.Ş. bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Ahmet Demir, eğitim hayatını Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlamıştır.

TUNCAY YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İmamoğlu İnşaat San. A. şirketinde Genel müdürü Tuncay Yılmaz da gözaltına alındı.