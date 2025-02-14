İmamoğlu, İstanbul'da şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın cenazesine katıldı: 'Fedakarlıklarını unutmayacağız'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:09

Güncelleme: 14.02.2025 - 16:12

İstanbul Esenler’de geçen gece yarısı çıkan yangına müdahale ettiği sırada yüksekten düşerek şehit olan Furkan Sayın için görev yaptığı Bağcılar Grup İtfaye Amirliği’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Sayın’ın ailesi, mesai arkadaşlarının yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Saygı duruşu ve dualarla başlayan törende konuşan İmamoğlu, “Hepimizin başı sağ olsun. Furkan kardeşimiz bizim asil teşkilatımız; itfaiye teşkilatımızın çok değerli çalışanlarından. İtfaiye çalışanlarımızın mesleğine baktığında belki de dünyada çok özel bir yere konumlanması gereken bir meslek. Bu mesleği tercih etmek bile büyük bir cesaret ışığıdır. Bu cesur kardeşimiz gibi binlerce yol arkadaşımız, itfaiye teşkilatında insanlarımızın canını kurtarmak için canı pahasına mücadeleyi veren çok özel insanlar. Ama ne yazık ki, insanların hayatını kurtarmak için mücadele verirken Furkan Sayın Kardeşimizin şehit olduğu haberini aldık” şeklinde konuştu.

“ŞEHİTLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ”

Şehit itfaiye erinin ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen İmamoğlu, “Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Kendilerini nasıl fedakarca mesleklerine adadıklarını asla unutmayacağız. Dualarımız onlarla. İnşallah bundan sonra öyle haberler almayız. Çok üzüntülüyüz. Yaratana sığınırız bu tür anlarda ve ‘Allah'ım bütün evlatlarımızı, bütün çalışma arkadaşlarımızı koru’ diye. Çok üzgünüz. Tekrar ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Şehit İtfaiye Eri Furkan Sayın’ın cenazesi memleketi Kastamonu’ya uğurlandı.

Sayın, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde 15 Şubat Cumartesi günü öğle namazı müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.