İmamoğlu'na 'casusluk' suçlaması sonrası... İngiltere Başbakanı Starmer, ilk Türkiye ziyareti için Ankara'da: Millî Savunma Bakanı Güler karşıladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ilk Türkiye ziyaretini yapmak üzere Ankara'da.

Starmer'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Starmer'ın Türkiye ziyaretinin en önemli gündem maddesi Eurofighter Typhoon jetlerinin Türkiye'ye satışıyla ilgili anlaşmanın nihâyete erdirilmesi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'i, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda karşıladı.

Starmer'in beraberinde, Britanya Savunma Bakanı John Healey ve Britanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak.

Bu, Britanya Başbakanı'nın göreve geldikten sonra Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Ziyaretin en önemli gündem maddesi, milyarlarca dolarlık Eurofighter Typhoon anlaşmasının sonuçlandırılması beklentisi.

STARMER YOLA ÇIKMADAN İKİ EUROFİGHTER GÖNDERDİ

Starmer'ın ziyareti öncesinde iki Eurofighter Typhoon jetini Türkiye'ye gönderdiği de bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşen resmî ziyaret nedeniyle bugün Ankara'da yapılması planlanan kabine toplantısının ertelendiği de iddialar arasında.

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "casusluk' soruşturması yürütülürken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek olması CHP tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İktidara eleştirilerde bulunan Tan, "İngiltere ile ikili ilişkilerde tarihteki en mükemmel dönemin yaşandığını söyleyerek övünüyorlar. İngilizlerin Eurofighter alabilmemiz için Katar nezdinde de lobi yaptığını böbürlenerek anlatıyorlar. İngiltere istihbaratının başına İstanbul'da Rusya'ya yönelik siber ihbar hattının lansmanını yaptırıp onun da teveccühlerine mazhar oluyorlar. İngiltere ile işbirliği içinde Suriye'de Esat'ın devrilmesini planlamış olmaktan kendilerine oyun kurucu payesi çıkarıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tan, şöyle devam etmişti:

"Sonra, hem de İngiltere Başbakanının Türkiye’yi ziyaretinin birkaç gün öncesinde bir adam bulup, ona 'İngiliz ajanıyı'" dedirterek, onun üzerinden milyonlarca kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayımız olmuş IBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na trajikomik bir casusluk suçlaması yöneltmeye kalkıyorlar ki akıllarınca oradan işi terör suçuna bağlayıp İBB'ye kayyum eliyle çökebilsinler. Üstelik yakalanan bu namlı casusun iş ortağı Ingilizin şirketine de siber güvenlik ihaleleri verildiği ortaya çıkıyor."

"İşte kötü yönetimin çarpıcı bir resmi" diyen Tan, "Madem casusluk vakası ortaya çıkardınız çağırsanıza Ankara'daki İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına, göndersenize Londra Büyükelçimizi İngiliz Dışişlerine…" ifadelerini kullanmıştı.