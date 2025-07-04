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İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtmıştı: Boğaziçili gence operasyon!

İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtmıştı: Boğaziçili gence operasyon!

4.07.2025 08:03:00
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Haber Merkezi
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İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtmıştı: Boğaziçili gence operasyon!

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla diplomasını yırtan Doruk Dökücü, sabah saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermişti.

Diplomasını yırtan Dörücü "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür" açıklamasında bulunmuştu. 

ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTI!

Tepkisi gündem olan Dörücü, sabah saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Avukat Mehmet Can Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. 

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