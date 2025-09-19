İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasının onanmasına CHP'li Başarırdan tepki:

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şu değerlendirmeyi yaptı:

"Asıl ahmaklık seçimleri milletin iradesiyle kazanmak yerine, mahkeme salonlarında rakiplerini yenmeye çalışmaktır. İstinaf 2.5 yılı aşkın zamandır bekleyen İmamoğlu’nun yargılandığı “ahmak” davasında, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı. 2022’de hakimi değiştirerek hızla karar alınmıştı. Bugün siyasi yasak da içeren istinaf kararı geldi. Ama süreç bitmedi, Yargıtay yolu açık. Bugün verilen karar bir mahkeme kararı değil, tarihe düşülen bir nottur. Millet mahkeme kararından önce vicdanında kararını verdi. Sandık geldiğinde herkes kendi hükmünü duyacak!"