İmamoğlu'ndan '200 gün' vurgulu mesaj: Yarına çağrı yaptı

CHP'li İBB ve bazı ilçe belediyelere yönelik 19 Mart’ta başlayan soruşturmada iddianamenin önümüzdeki günlerde hazırlanacağı belirtiliyor.
Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanları 200 gündür cezaevinde mahkemeye çıkmayı bekliyor.
İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından dikkat çeken bir video paylaşımında bulundu.
İmamoğlu, "Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı, darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
8 Ekim Çarşamba 20.30
Şişli Halaskargazi Cd.… pic.twitter.com/jA3KzYaKwk
CHP'nin yarın (8 Ekim) gerçekleştireceği miting, saat 20:30'da Şişli Cevahir AVM önünde düzenlenecek.