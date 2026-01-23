İmamoğlu’ndan Ahmet Özer tepkisi: “Türkiye’nin vicdanı bunu kabul etmiyor”

Tutuklu iBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e dair paylaşım yaptı.

İmamoğlu’nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabındaki paylaşımı şöyle:

"Güzel yurdumun güzel insanları çok yoruldu.

Bir gün Kürtleri terörle yan yana anan sözler duyduk. Ertesi gün gelen tepkiler üzerine “kardeşiz” dediler.

Elbette kardeşiz; bu ülkeyi birlikte kurduk, birlikte ilelebet yaşatacağız. Ama o sözler ağızdan yeni çıkmışken Sn. Ahmet Özer’e verilen cezayı duyan Esenyurt öfkeli, İstanbul kırgın! Türkiye’nin vicdanı bunu kabul etmiyor. Tek derdiniz milletin iradesini yok saymak.

Bu kararı verenler ve verdirenler; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk Yargısı’na, Ay Yıldızlı bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize en büyük zararı siz veriyorsunuz.

Kardeşlik; adaletle, eşitlikle, vicdanla, ahlakla kurulur.

Bize yılgınlık yok. Söz veriyorum; eşit, adil ve müreffeh geleceği hep birlikte mücadele ile ve inançla kuracağız."