İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Buradan ilan ediyorum'

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"HAZIR MISINIZ?"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin güzel insanları, yurtdışında yaşayan kardeşlerim, hazır mısınız?

Buradan ilan ediyorum. Türkiye’nin geleceğine katkı vermeye davetlisiniz! Fikir üretmeye ve önerilerinizi bizimle paylaşmaya davetlisiniz! Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz sizlerin katkı ve desteğiyle daha da büyüyecek, güçlenecek."