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İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Buradan ilan ediyorum'

İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Buradan ilan ediyorum'

23.07.2025 10:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Buradan ilan ediyorum'

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin güzel insanları, yurtdışında yaşayan kardeşlerim, hazır mısınız? Buradan ilan ediyorum. Türkiye’nin geleceğine katkı vermeye davetlisiniz" çağrısında bulundu.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"HAZIR MISINIZ?"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin güzel insanları, yurtdışında yaşayan kardeşlerim, hazır mısınız?

Buradan ilan ediyorum. Türkiye’nin geleceğine katkı vermeye davetlisiniz! Fikir üretmeye ve önerilerinizi bizimle paylaşmaya davetlisiniz! Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz sizlerin katkı ve desteğiyle daha da büyüyecek, güçlenecek."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #yurt dışı #çağrı

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