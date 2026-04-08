İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Devleti yeniden ayağa kaldırmak için her bedeli ödemeye hazırız'

8.04.2026 12:44:00
Ekrem İmamoğlu, adalet talebiyle yapılan eylemler ve haberlerin yer aldığı bir video paylaşarak "Adalete güvenmeyenlerin oranının %85 olduğu bir ülkede ne ekonomi düzelir ne de iç cephede tahkimat olur. Milletimizin gözyaşlarını dindirmek, devleti adaletle yeniden ayağa kaldırmak için her bedeli ödemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası sürerken dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ADALET DEVLETİN TEMELİDİR"

Gazetecilerden depremzedelere, Sinan Ateş cinayetinden emeklilerin haklarına ilişkin eylemler ile haberlerin yer aldığı bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet devletin temelidir. Bugün o temel çürütülmüştür ve milletimizin üzerine yıkılmaktadır. Memleketin her köşesinden 'adalet istiyoruz' haykırışları yükselmektedir.

Adalete güvenmeyenlerin oranının %85 olduğu bir ülkede ne ekonomi düzelir ne de iç cephede tahkimat olur. Milletimizin gözyaşlarını dindirmek, devleti adaletle yeniden ayağa kaldırmak için her bedeli ödemeye hazırız. Millet kazanacak, herkes rahat bir nefes alacak."

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan 'adalet' isyanı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB Davası sürerken İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu adalete isyan ederek "Silivri 1 No’lu Salon’da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Gün geçtikçe ortaya çıkanlar, insanların hayatları üzerinde nasıl bir sorumsuzlukla karar verildiğini gözler önüne seriyor" dedi.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 18'inci gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişi hakim karşısında Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB davasında 18'inci güne girildi. Günün ilk savunmasını, “veri sızdırmak” iddiasıyla yargılanan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan yaptı. Erdoğan'ın ardından İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz da duruşmada savunma yaptı.
İmamoğlu: ‘Aklı, cesareti, azmi ve kararlılığı kuşanma zamanıdır’ Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, devam eden yargı süreci üzerinden iktidara yönelik tepki açıklaması paylaştı.