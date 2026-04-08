İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Devleti yeniden ayağa kaldırmak için her bedeli ödemeye hazırız'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası sürerken dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ADALET DEVLETİN TEMELİDİR"

Gazetecilerden depremzedelere, Sinan Ateş cinayetinden emeklilerin haklarına ilişkin eylemler ile haberlerin yer aldığı bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet devletin temelidir. Bugün o temel çürütülmüştür ve milletimizin üzerine yıkılmaktadır. Memleketin her köşesinden 'adalet istiyoruz' haykırışları yükselmektedir.

Adalete güvenmeyenlerin oranının %85 olduğu bir ülkede ne ekonomi düzelir ne de iç cephede tahkimat olur. Milletimizin gözyaşlarını dindirmek, devleti adaletle yeniden ayağa kaldırmak için her bedeli ödemeye hazırız. Millet kazanacak, herkes rahat bir nefes alacak."