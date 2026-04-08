Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 18'inci gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişi hakim karşısında

8.04.2026 10:01:00
Engin Deniz İpek Batuhan Serim
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB davasında 18'inci güne girildi. Günün ilk savunmasını, “veri sızdırmak” iddiasıyla yargılanan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan yapacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu, toplam 414 sanıklı İBB davasının duruşması beşinci haftada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de iddianamesinin İBB Dosyası ile birleştirilmesiyle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 92’ye yükselmişti. Fakat iddianamenin birleştirme talebinin kabulüyle İnan Güney ile birlikte 3 tutuklu isim Silivri’ye getirilmedi.

İBB davasında 18. duruşma günü, tutuklu isimlerin savunmalarıyla devam edecek. 

Günün ilk savunmasını, eylem 13 kapsamında “veri sızdırmak” iddiasıyla yargılanan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan yapacak.

NE OLMUŞTU?

Dünkü duruşmada söz alarak beyanda bulunan Erdoğan’ın avukatı Egemen Ünal, dikkat çeken bir iddiayı dile getirmişti. 

Ünal şu ifadeleri kullanmıştı: 

“Müvekkilim Orhan Gazi Erdoğan’ın ifadesi; o dönemin yargı erkinde bulunan Cumhuriyet Savcısı, günümüzde ise yürütme erkinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olan Cahid Cihat Sarı tarafından, baskı ortamında ve yönlendirmeye yönelik sorularla alınmıştır. 

Orhan Gazi Erdoğan, iddia edilen seçmen ve sandık verilerini hiçbir şekilde Naim Erol Özgüner’e vermemiştir. Kişisel veri vermediğine ilişkin beyanını da ifadesinde açıkça belirtmiştir. Soruşturma makamı tarafından müvekkilimin vermiş olduğu ifadelerin tamamı zapt altına alınmamıştır.”

'HADDİNİ BİLDİRİRİZ' GERGİNLİĞİ

Davanın dün görülen 17'nci duruşmasına tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Duruşma Savcısı arasında çıkan gerginlik damga vurmuştu.

Savcı, İmamoğlu’na, “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz. Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin” demişti.

Mahkeme Başkanı gerginliğin ardından tarafları sakinleştirerek duruşmaya devam etmişti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Davanın 15'inci duruşmasında ise mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar vermişti.

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nın 17. gününde tansiyon yükseldi: 'Haddinizi bildiririz' Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB Davası'nın 17. duruşması görüldü. Duruşmada söz alan Duruşma Savcısı ve Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı. Savcı, İmamoğlu’na, “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz. Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin” dedi.
İBB Davası'nda kamerayla gözetleme... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken açıklama! İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya, duruşma salonuna yeni siyah kameralar takıldığını ve bu yöntemle gözetlendiklerini belirtmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu uygulamanın avukatları gözetleme amacı taşımadığını ve 'görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi' için yapıldığını savundu.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 5. hafta: İmamoğlu'ndan sert çıkış! 'İddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür' İBB Davasında bugün duruşmaların 5. haftasına girildi. Geçen perşembe günü 18 ismin tahliye edilmesinin ardından 16. duruşma günü, tutuklu isimlerin savunmalarıyla sürdü. İBB Bilgi İşlem Dairesi personeli Emrah Yüksel savunmasıyla duruşma sona erdi. İşte İBB Davası'nda anbean yaşananlar...