Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 18'inci gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişi hakim karşısında

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu, toplam 414 sanıklı İBB davasının duruşması beşinci haftada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de iddianamesinin İBB Dosyası ile birleştirilmesiyle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 92’ye yükselmişti. Fakat iddianamenin birleştirme talebinin kabulüyle İnan Güney ile birlikte 3 tutuklu isim Silivri’ye getirilmedi.

İBB davasında 18. duruşma günü, tutuklu isimlerin savunmalarıyla devam edecek.

Günün ilk savunmasını, eylem 13 kapsamında “veri sızdırmak” iddiasıyla yargılanan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan yapacak.

NE OLMUŞTU?

Dünkü duruşmada söz alarak beyanda bulunan Erdoğan’ın avukatı Egemen Ünal, dikkat çeken bir iddiayı dile getirmişti.

Ünal şu ifadeleri kullanmıştı:

“Müvekkilim Orhan Gazi Erdoğan’ın ifadesi; o dönemin yargı erkinde bulunan Cumhuriyet Savcısı, günümüzde ise yürütme erkinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olan Cahid Cihat Sarı tarafından, baskı ortamında ve yönlendirmeye yönelik sorularla alınmıştır.

Orhan Gazi Erdoğan, iddia edilen seçmen ve sandık verilerini hiçbir şekilde Naim Erol Özgüner’e vermemiştir. Kişisel veri vermediğine ilişkin beyanını da ifadesinde açıkça belirtmiştir. Soruşturma makamı tarafından müvekkilimin vermiş olduğu ifadelerin tamamı zapt altına alınmamıştır.”

'HADDİNİ BİLDİRİRİZ' GERGİNLİĞİ

Davanın dün görülen 17'nci duruşmasına tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Duruşma Savcısı arasında çıkan gerginlik damga vurmuştu.

Savcı, İmamoğlu’na, “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz. Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin” demişti.

Mahkeme Başkanı gerginliğin ardından tarafları sakinleştirerek duruşmaya devam etmişti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Davanın 15'inci duruşmasında ise mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar vermişti.