İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız'

Tarım politikalarının yarattığı tahribat ve çiftçinin yetersiz destekler nedeniyle tepkileri sürerken, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Tarım politikalarını geliştirip, çiftçiyi destekleyen adımlar atmayı amaçladıklarını belirten İmamoğlu, "Çiftçiyi koruyacak, kırsalı yeniden kalkındıracağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız" dedi.
"ÇİFTÇİYİ KORUYACAK, KIRSALI YENİDEN KALKINDIRACAĞIZ"
İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye’mize, milletimizin ve devletimizin geleceği için güçlü bir tarım gerek.
Çiftçisi kazanan, çarşı - pazara çıkmaktan korkmayan bir millet gerek. Artık Türkiye için 'Topraktan Sofraya Bereket' gerek.
Toprağını koruyan, köy hayatını yeniden değerli kılan ve çiftçiye bereketin tadını yaşatan bir ülkeye kavuşacağız.
Çiftçiyi koruyacak, kırsalı yeniden kalkındıracağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız."