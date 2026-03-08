İmamoğlu’ndan Hifa İkra için duygusal mesaj: 'Hifa İkra’nın hatrına her şey çok güzel olacak'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 21:58:00
Ekrem İmamoğlu, öldürülen Hifa İkra için duygusal bir mesaj paylaşarak, "Yollarımız 'Yuvamız İstanbul' kreşinde kesişmiş. Bu ülkenin hiçbir çocuğu sahipsiz kalmasın diye mücadeleye devam edeceğiz. Hifa İkra’nın hatrına her şey çok güzel olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi yasa boğan Hifa İkra cinayetinin ardından kişisel sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. 

Hifa'nın İBB’nin kreş projesi olan "Yuvamız İstanbul" öğrencisi olduğunu belirten İmamoğlu, "Yolumuz oyunların ve umutların arasında kesişmiş" dedi.

Hifanur'un çizdiği bir resmi paylaşan İmamoğlu şunları kaydetti:

“Bu mübarek günde yüreğime dağlar oturdu.

Meğer yollarımız, Yuvamız İstanbul’da; güzel bir gelecek hayalinde kesişmiş Hifa İkra kızım.

Kreşimizin bahçesinde, oyunların ve umutların arasında dolaşmışsın.

Bu topraklarda doğan her çocuk, güven içinde büyüme hakkıyla doğar.

Her can bize emanettir; her hayatın vebali büyüktür.

Bu umut dolu resme bakarken bu ağırlığı bir kez daha hissettim.

Ama yılgınlık yok. Bu ülkenin hiçbir çocuğu sahipsiz kalmasın diye mücadeleye devam. 

Hifa İkra’nın hatrına her şey çok güzel olacak!”

 

