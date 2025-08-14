İmamoğlu'ndan iktidara 'Filistin' tepkisi: 'Tarih suçun ortakları olarak yazacaktır’

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımından iktidara Filistin’e yönelik politikaları konusunda eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Gazze’de, ailesi için ekmek almaya çalışan “Filistinli Pelé” hayatını kaybetti. Onun gibi binlercesi sessizce aramızdan ayrılıyor. Açlığın bir silah haline getirilmesi, insani yardımın pazarlık konusu yapılması, insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardandır. Türkiye, Filistin halkının yaralarının sarılmasında, Filistin’in tanınmasında ve iki devletli bir çözüm çerçevesinde kalıcı barışın sağlanmasında öncü olmalıdır. Ancak bunun için İsrail’i cesaretlendiren ABD ile ilişkilerdeki “sessizlik anlaşması”nı bozmayı göze alabilmek gerekir. Unutmayın, tarih bu vahşet karşısında susanları da, siyasi ikbal uğruna Filistin’i görmezden gelenleri de suçun ortakları olarak yazacaktır."