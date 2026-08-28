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İmamoğlu’ndan kitabının toplatılmasına ilk tepki: 'Yılmayacağım, susmayacağım'

İmamoğlu’ndan kitabının toplatılmasına ilk tepki: 'Yılmayacağım, susmayacağım'

28.08.2026 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu’ndan kitabının toplatılmasına ilk tepki: 'Yılmayacağım, susmayacağım'

Tutuklu İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, mahkeme savunmasının yer aldığı “Millet Şahidimdir” kitabının daha yayımlanmadan toplatılması ve basımının durdurulmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, “Yılmayacağım, susmayacağım, durmayacak ve teslim olmayacağım” dedi. İmamoğlu kitabının kapağını paylaştı.
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, mahkemede yapamadığı savunmasını anlattığı “Millet Şahidimdir” adlı kitabının daha yayımlanmadan toplatılması ve basımının durdurulması kararının ardından açıklama yaptı.

İmamoğlu, “Susmayacağım! Durmayacak ve teslim olmayacağım! Milletle beraber bu kitabı milyonlar okuyacak. Savunmamı herkes görecek. Yasakçılar dahil!” diye seslendi.

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı aday ofisinden yaptığı açıklamada şöyle tepki gösterdi: 

"Demokrasi yarışından korktu diplomamı iptal ettirdi.

Tutuklanıp hücreye atılmamı istedi.

Sesimi, yüzümü, fotoğrafımı yasaklattı.

Sosyal medya hesabımı defalarca kapattırdı.

Yetmedi, mahkemede savunma hakkımı dahi engelletti.

Sanıklara soru sormama bile tahammül gösteremedi.

Şimdi ise bana yaptırmadıkları savunmamın yer aldığı “Millet Şahidimdir” kitabımı daha yayınlanmadan yasaklattı.

Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı.

Yılmayacağım!

Susmayacağım!

Durmayacak ve teslim olmayacağım!

Milletle beraber bu kitabı milyonlar okuyacak.

Savunmamı herkes görecek. Yasakçılar dahil!”

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