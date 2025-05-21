İmamoğlu'ndan 'Kurban bağışı' çağrısı: 'Zorlu günleri hep birlikte aşacağız'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir kez daha Kurban Bayramı için çağrıda bulundu.

İmamoğlu, hapiste olması nedeniyle 2024'teki Kurban Bayramı çağrısı videosunu paylaşarak şu notu düştü:

"Nerde olursak olalım dayanışmayı büyüteceğiz.

Darda olanın yanında olacağız; birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz.

Bu yıl da İBB, kurban bağışlarınızı özenle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştıracak. Bütün hayırsever vatandaşlarıma çağrı yapıyorum"

"ZORLU GÜNLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

İstanbul Vakfı'na bağış çağrısında bulunan İmamoğlu, paylaştığı videoda da şunları ifade etti:

"Çok kıymetli İstanbullular, ekonomik açıdan ne yazık ki çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlu günleri yine birbirimize destek olarak hep birlikte aşacağız. Her yıl mübarek Kurban Bayramı'nda paylaşmanın huzurunu, birlik ve beraberliğin gücünü en derin şekilde hissediyoruz. İstanbul Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da iyilik sahiplerinin desteğini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracak. Kurbanınız dini usullere uygun şekilde, sağlıklı koşullarda kesilecek, konserve haline getirilip ekiplerimizin özenle tespit ettiği gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sizleri kurban bağışınızı İstanbul Vakfı güvencesiyle yapmaya, bayramın bereketini paylaşmaya davet ediyorum."