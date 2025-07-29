İmamoğlu’ndan Şile mitingine çağrı: ‘Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor’

Tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden partisinin Şile’de yapacağı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine çağrı yaptı.
İmamoğlu şunları yazdı:
“Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Şileli hemşehrilerimi davet ediyorum.
30 Temmuz Çarşamba 20.30
Şile Atatürk Meydanı”
Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 29, 2025
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Şileli hemşehrilerimi davet ediyorum.
30 Temmuz Çarşamba 20.30
Şile Atatürk Meydanı pic.twitter.com/Ii4mpj9GrH