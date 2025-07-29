Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu’ndan Şile mitingine çağrı: ‘Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor’

İmamoğlu’ndan Şile mitingine çağrı: ‘Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor’

29.07.2025 22:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu’ndan Şile mitingine çağrı: ‘Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor’

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP’nin Şile’de yapacağı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine çağrı yaptı.

Tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden partisinin Şile’de yapacağı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine çağrı yaptı.

İmamoğlu şunları yazdı:

“Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Şileli hemşehrilerimi davet ediyorum.

30 Temmuz Çarşamba 20.30

Şile Atatürk Meydanı”

 

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Miting