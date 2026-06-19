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İmamoğlu'ndan sınava girecek gençlere mesaj: ‘Önünüzde uzun yıllar ve birlikte yapacak çok işimiz var’

İmamoğlu'ndan sınava girecek gençlere mesaj: ‘Önünüzde uzun yıllar ve birlikte yapacak çok işimiz var’

19.06.2026 22:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan sınava girecek gençlere mesaj: ‘Önünüzde uzun yıllar ve birlikte yapacak çok işimiz var’

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sınava girecek gençlere yönelik mesajında Türkiye'nin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, “Düştüğü yerden kaldırılacak, dünya ile her alanda rekabet edecek bir ülke sizleri bekliyor” dedi.
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu haftasonu sınava girecek gençlere hitaben yayımladığı videolu mesajda umut ve dayanışma vurgusu yaptı.

Gençlerin önünde uzun bir yaşam ve büyük sorumluluklar bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, Türkiye'nin yeniden güçleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler,

Önünüzde uzun yıllar var, gençliğiniz var. Ve birlikte yapacak çok işimiz var, düştüğü yerden kaldırılacak, dünya ile her alanda rekabet edecek bir ülke sizleri bekliyor.

Hepinize sonsuz başarılar ve çok güzel bir gelecek diliyorum.”

 

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