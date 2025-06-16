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İmamoğlu'ndan teşekkür mesajı! Mahkemede Cumhurbaşkanı sloganları atılmıştı

İmamoğlu'ndan teşekkür mesajı! Mahkemede Cumhurbaşkanı sloganları atılmıştı

16.06.2025 21:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan teşekkür mesajı! Mahkemede Cumhurbaşkanı sloganları atılmıştı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemede alkışlarla karşılandığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. İmamoğlu sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak bir mesaj yayınladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Akın Gürlek' davasında hakim karşısına çıktı.

Alkışlarla salona giren İmamoğlu "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun “Resmimi, sesimi, görüntümü, sosyal medyamı yasaklıyorsunuz. Milletin gönlünden beni silemeyeceksiniz” sözleri üzerine salondan bir alkış tufanı koptu.

Alkışlara bir sosyal medya videosu ve mesajıyla yanıt veren İmamoğlu, "Ben de sizi özledim, dayanışmanız için teşekkürler, birlikte kazanacağız" dedi.

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