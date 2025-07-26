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İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'dan 'iddianame' tepkisi

İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'dan 'iddianame' tepkisi

26.07.2025 09:12:00
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ANKA
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İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'dan 'iddianame' tepkisi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem imamoğlu’nun tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan İmamoğlu ile ilgili soruşturma dosyasında 9 aydır iddianamenin hazır olmadığını belirterek, "Sayın İmamoğlu’nun ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyası 18 Ekim 2024’te başlatıldı. O tarihten bu yana tam 9 ay geçti. Halen ortada iddianame yok. Gizli tanıkların duymuştumları (!) var" dedi.

Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem imamoğlu’nun tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan 9 aydır iddianamenin hazır olmadığını belirterek, "Sayın İmamoğlu’nun ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyası 18 Ekim 2024’te başlatıldı. O tarihten bu yana tam 9 ay geçti. Halen ortada iddianame yok. Gizli tanıkların duymuştumları (!) var" dedi.

19 Haziran’da tutuklanan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan Ekrem İmamoğlu ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyasında 9 aydır iddianamenin hazırlanmadığını ifade etti.

Pehlivan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"9 ay geçti halen iddianame yok! Sayın İmamoğlu’nun ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyası 18 Ekim 2024’te başlatıldı. O tarihten bu yana tam 9 ay geçti. Halen ortada iddianame yok. Gizli tanıkların duymuştumları (!) var; müfterilerin iftiraları var ama iddianame yok."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #ibb #Mehmet Pehlivan

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