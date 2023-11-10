İmamoğlu paylaştı: İstanbul metrolarında saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bedenen aramızdan ayrılışının yıldönümünde, tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul metrolarında bu sabah kaydedilen görüntüleri paylaştı.
Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat durdu.
Yurt genelinde saat 9'u 5 geçe herkes olduğu yerde Ata'sına selam durdu.
İMAMOĞLU PAYLAŞTI: METROLARDA ATA'YA SAYGI
Ulu Önder tüm yurtta anılırken; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul metrolarında bu sabah kaydedilen görüntüleri paylaştı.
İBB Başkanı o anlara "9'u 5 geçe İstanbul'un metroları #HatırlaKalbim" notunu düştü.
İmamoğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
9'u 5 geçe İstanbul'un Metroları #hatırlakalbim pic.twitter.com/C0Lb7xDAIs— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 10, 2023
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