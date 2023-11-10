İmamoğlu paylaştı: İstanbul metrolarında saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bedenen aramızdan ayrılışının yıldönümünde, tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul metrolarında bu sabah kaydedilen görüntüleri paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:31
Abone Ol google-news

Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat durdu.

Yurt genelinde saat 9'u 5 geçe herkes olduğu yerde Ata'sına selam durdu.

İMAMOĞLU PAYLAŞTI: METROLARDA ATA'YA SAYGI

Ulu Önder tüm yurtta anılırken; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul metrolarında bu sabah kaydedilen görüntüleri paylaştı.

İBB Başkanı o anlara "9'u 5 geçe İstanbul'un metroları #HatırlaKalbim" notunu düştü.

İmamoğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.


metro metro istanbul Ekrem İmamoğlu İmamoğlu

İlgili Haberler

İmamoğlu Mart 2024 için çağrı yaptı: Sandığa hazır olsunlar

İmamoğlu Mart 2024 için çağrı yaptı: Sandığa hazır olsunlar
İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Taksim'de 10 Kasım töreni... İmamoğlu: 'İyi ki Atatürk'ün, iyi ki Cumhuriyet'in çocuklarıyız'

Taksim'de 10 Kasım töreni... İmamoğlu: 'İyi ki Atatürk'ün, iyi ki Cumhuriyet'in çocuklarıyız'

En Çok Okunan Haberler