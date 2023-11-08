İmamoğlu Mart 2024 için çağrı yaptı: Sandığa hazır olsunlar

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Ardından gazetecilerle bir araya geldi. İmamoğlu, Cumhuriyet’in “Genel seçimlerin ardından halk sandığa küstü. Seçmene mesajınız nedir” sorusunu, şöyle yanıtladı:

“Tüm heyecanlarıyla seçime, sandığa hazır olsunlar. Büyük bir iddiayla söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iddialı yerel seçim hazırlığını ortaya koyacak olan ekip olacağız. Çok kararlıyız, çok heyecanlıyız, enerjimiz çok yüksek. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de yerel seçimi demokrasi, birlik, beraberlik, huzur, barış kazanacak. Onun da adı biz olacağız, Cumhuriyet Halk Partisi.”

‘MÜZAKERE VAR’

İmamoğlu, “Yerel seçimde ‘ittifak’ olacak mı” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum. Müzakerenin ve istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğuna hep inandım.” Genel başkan Özgür Özel’in de aynı düşüncede olduğunu ifade edecen İmamoğlu, “Kendisi diyaloğa açık. Ben bu yönüyle yeni müzakerelerin ve yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Yerel seçimlerde “karşınızda kimi görmek istiyorsunuz” sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, “Kaç adayın ismi geçerse geçsin, ben İstanbul’daki rakibimin kim olduğunu biliyorum” diye konuştu.