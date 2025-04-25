İmamoğlu, Silivri'deki odasının resmini paylaştı: 'Hücremin duvarında şanlı bayrağımız asılı'

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin çizdiği arkadaşlarının ise resmettiği cezaevi koğuşu resmini paylaştı.

İmamoğlu, Silivri'deki odasının resmini paylaştı: 'Hücremin duvarında şanlı bayrağımız asılı'
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İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:34

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevi koğuşunu çizdi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından koğuşunu çizdiğini arkadaşlarının ise resmettiğini söyleyerek resmi paylaştı.

Paylaşımında şunları söyledi:

"Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler. Hücremin duvarında şanlı bayrağımız asılı.

Tüm Türkiye'ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun."


Etiketler: #İmamoğlu #silivri #Paylaşım

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