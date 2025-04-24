Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı da gözaltına alındı!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:33

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda, yeni bir gözaltı dalgası geldi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda, İBB dosyasını takip eden avukatlar gözaltına alındı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu ile İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın hakkında gözaltı kararı verildi.

"SAVUNMA SUSMAYACAK"

Mehmet Pehlivan, avukatının gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da.

6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek.

Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti.

Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak."

"GÖZALTINA GEREK YOK, BEN GİDER TESLİM OLURUM"

Koçoğlu, 6 Şubat depremlerinde İsias Otel'de yakınını kaybeden 35 kişinin avukatlığını üstlenmek üzere gittiği Adıyaman'da açıklama yaptı.

Avukat Koçoğlu, hakkındaki gözaltı kararını doğrulayarak, şöyle konuştu:

"Ben haberi sabah 6 sularında öğrendim. Eşime haber verdim, akabinde müvekkilime haber verdim. Nerede olduğuma dair de 'Adıyaman Adliyesi'ndeyim' diye tweet attım. Kaçtığım yok. Nerede olduğum belli. Ben buraya müvekkilimin hakkını savunmaya geldim. Burada işim bittikten sonra direkt İstanbul'a geçeceğim ve teslim olacağım. Beni gözaltına almak istiyorlarmış. Gözaltına gerek yok, ben gider teslim olurum. Suçlamayı net bir şekilde bilmiyorum. Suçlamanın soruşturmanın gizliliğini ihlal ve adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs olduğu söylendi. Fakat bu konuda bilgim yok. Sadece bana söylenen bir şey bu.

"BUNUN BİR GÖZDAĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ben İBB dosyasında hem sayın Genel Sekreterin avukatlığını yaptım hem de Ekrem Başkanımızın avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatlığını yaptım. Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Belli ki o dosyada avukatlık yapan herkese bir şekilde dokunacaklar. Soruşturmanın gizliliğini ne yaparak ihlal ettiğimi bilmiyorum. Pek çok yandaş basın mensubu çarşaf çarşaf evrak sunuyor, pek çok konuşuyorlar. Onlar ihlal etmiyor, ben mi ihlal etmişim? Adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüsü nasıl ihlal etmişim? Buradaki duruşmam bittikten sonra ben kendim İstanbul'a gideceğim ve Mali Şubeye teslim olacağım."