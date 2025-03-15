İmamoğlu uğraşı bunu da yaptırdı: Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 18:29

Güncelleme: 15.03.2025 - 18:38

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş Sabah gazetesi, Ekrem İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturması kapsamında skandala imza attı.

Gazete, İmamoğlu'nun 'üniversite sınav sonuç belgesi' diye duyurduğu bir belge yayımladı. Ancak belgede hatalar dikkatlerden kaçmadı.

Sabah gazetesinin iddia ettiği belge

TC KİMLİK NUMARASI, YAZIM YANLIŞI...

Sabah gazetesinin 1988 yılına ait Öğrenci Seçme Sınavı belgesinde, 2000'li yılların başında hayata geçen TC Kimlik Numarası uygulmasının yer aldığı görüldü. Türkiye'de 2000 yılından önce bir sınav belgesinde TC Kimlik Numarası bulunmuyordu, onun yerine ÖSYM tarafından verilen bir numara tercih ediliyordu.

Ayrıca, gazetenin iddia ettiği belgeye karşın 1988 yılında 'hiçbir' kelimesi de bitişik yazılıyordu. ÖSYM belgesi olarak iddia edilen belgede yazım yanlışı yapılamayacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan o yıllarda ÖSYM sonuç belgesi formatının da farklı olduğu biliniyor.