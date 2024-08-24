İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin perde arkası ne? Miyase İlknur, Cumhuriyet TV'ye anlattı: CHP'de daha çok santranç oynanır
Cumhuriyet TV'de yayımlanan Gündem Özel programının konuğu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur oldu. Programda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen ziyaretler ele alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim kurultayından sonra, partinin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Değişimin mimarları arasında en çok dikkat çeken isim ise Ekrem İmamoğlu'ydu. 14 Mayıs Genel Seçimleri'nin hemen ardından paylaştığı değişim videosuyla değişimin öncüsü olduğu iddia edilmişti.
Kurultaydan sonra aktif siyasetten bir süre uzak duran Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile objektiflere yansıyor.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, partideki Kılıçdaroğlu etkisinden ve parti içindeki gücünün hala aktif olduğundan bahsetti. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirleyici olmak isteğinde olabileceğinden, seçim dönemi ve sonrasında kendisine edilen hakaretlere kızgın olabileceğine değindi.
"Şu anda Cumhurbaşkanı aday adayı olmak isteyen isimler, Kılıçdaroğlu ile de anlaşabilmeli. Çünkü 50+1 sisteminde parlementoda grubu olanlar belirler adayı. Kemal Kılıçdaroğlu hala parti içinde çokça kişi tarafından sevilen ve gücü bulunan biri"
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