İmamoğlu’na yapılan ‘limon kumpası’nda karar çıktı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:12

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:12

Düzmece haberle ‘İmamoğlu limonları yandaş üreticiden alıyor’ algısı oluşturmaya çalışanlar mahkeme tarafından suçlu bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının nisan ayında o dönemki ihracat yasağı sebebiyle Mersinli çiftçinin limonlarının çiftçiden alınıp İstanbulluya dağıtılacağını açıkladı.

İmamoğlu’nun açıklamasının ardından Mersinli çiftçinin elinde kalan mahsul kafileler halinde İstanbul’a getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu süreçte, üretici kılığındaki bir kişiye yanlış bilgiler vermesi yönünde telkinde bulunan kişilerin görüntüsü ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yapılan kurgu haber sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte üretici, kameraman ve haber sitesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Mahmut Dölek, Ömer Tuncel, Emrah Toraman ve Ömer Sezer’in ifadeleri alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonrası olaya ilişkin hazırlanan iddianame Büyükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve yargı süreci başladı.

KUMPASA CEZA

Dosyayı geçen hafta karara bağlayan Büyükçekmece 6. Asliye Mahkemesi, 25 Nisan 2020'de dolaşıma sokulan video ile limon kumpası haberini hazırlayan Mahmut Dölek'i 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Mahkeme Dölek’in geçmişteki sabıkası nedeniyle cezada ertelemeye gitmedi. Limon üreticisi kılığına girerek düzmece haberde yalan beyanatlarda bulunan Ömer Tuncel ve Ömer Sezer için de kamu görevlisine alenen hakaret suçlarından 265 gün hapis cezasına hükmedildi.

Düzmece üreticileri kayda alarak onları yönlendiren Emrah Toraman’a da 265 gün hapis cezası verildi. Ömer Tuncel, Ömer Sezer ve Emrah Toraman’a verilen 265 günlük cezanın karşılığı 5 bin 300 TL’lik adli para cezasına çevrildi. Mahkeme cezalarda ertelemeye gitmedi.