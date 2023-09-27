İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar': 'Rezillik...'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:58

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:16

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu Yakası'nda olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı.

Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikâyet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu.

Avseren, İmamoğlu'na "Başkanım" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.