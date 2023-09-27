İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar': 'Rezillik...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikâyet etti, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki gösterdi.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:58
Abone Ol google-news

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu Yakası'nda olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı.

Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikâyet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu.

Avseren, İmamoğlu'na "Başkanım" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.


Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

İBB'den kente 10 kreş daha... İmamoğlu: En büyük sorumluluğumuz Cumhuriyet'in değerini bilen nesiller yetiştirmek

İBB'den kente 10 kreş daha... İmamoğlu: En büyük sorumluluğumuz Cumhuriyet'in değerini bilen nesiller yetiştirmek
Özgür Özel'den gündem olan 'Macron' sözlerine açıklama: Ekrem İmamoğlu'nu mu kastetti?

Özgür Özel'den gündem olan 'Macron' sözlerine açıklama: Ekrem İmamoğlu'nu mu kastetti?
Ekrem İmamoğlu haritayı paylaşıp çağrı yaptı: 'Ne yazık ki rekor düzeyde...'

Ekrem İmamoğlu haritayı paylaşıp çağrı yaptı: 'Ne yazık ki rekor düzeyde...'

En Çok Okunan Haberler