İmamoğlu'ndan bakanlığa 'teftiş' yanıtı

26 Aralık 2021 Pazar, 21:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

"EZDİRMEM"

"Hak yemem hakkımı da yedirmem" dediğini hatırlatan İmamoğlu, “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" dedi.

İmamoğlu, suçu olanla birlikte mücadele etme çağrısı yaptı. "Ama şu bilinsin ki" diye devam eden İmamoğlu, "İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklması şu şekilde:

“Hak yemem hakkımı da yedirmem” dedim. Bugün de diyorum ki; “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek.



"MİLLETE EMANETTİR"

