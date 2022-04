İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'topal ördek' göndermesi

14 Nisan 2022 Perşembe, 21:51

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İBB Meclis toplantısına katılan Ekrem İmamoğlu, konuşmasının başında, tüm üyelerin Ramazan ayını tebrik etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılı “Faaliyet Raporu Sunumu”nu gerçekleştirdi. İmamoğlu, toplantı öncesinde CHP, İYİ Parti, AKP ve MHP gruplarını ziyaret etti.

İmamoğlu, faaliyet raporu sunumu öncesinde, Türkiye’nin içinden geçtiği koşullarla ilgili konuştu.

İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

Bugün tarihimiz boyunca görülmemiş bir kriz sarmalından geçiyoruz. Liyakatsiz ekonomi yönetimi, hayatın her alanında çığ gibi zamlara neden oluyor. Bilimden uzak politikalar hayatı pahalılaştırdı, işsizliği tetikledi ve 85 milyon insanımızı fakirliğe sürükledi. 2022’nin ilk gününde elektriğe tam yüzde 127 zam yaptılar. Son 3 yılda her bir hanenin elektrik faturası yüzde 400 arttı. Benzin, son bir yılda yüzde 169, motorin yüzde 230 arttı. Son bir yılda ayçiçek yağı yüzde 138, tuvalet kağıdı yüzde 90 arttı. Yine son bir yılda buğday unu yüzde 109, nohut yüzde 75 arttı. Maalesef ülkedeki neredeyse tüm tedarik zincirleri koptu. Eczaneler artık ilaç tedarik etmekte zorlanıyor. Türk lirası dünyanın en düşük değerli para birimi haline geldi. Bu topraklarda geçinmek hiç bu kadar zor olmamıştı.

EKONOMİK YIKIMIN SORUMLUSU İKTİDAR

Ülke ekonomisinin nasıl yönetildiği, herkesi, her kurum ve kuruluşu olduğu gibi, yerel yönetimleri de doğrudan etkiliyor. İstanbul’u da etkiliyor. İktidarın ekonomi politikaları sebep, belediyelerin girdi maliyetlerini hizmet fiyatlarına yansıtması sonuçtur. Ve ülke ekonomisini düzeltmeden, şehirlerin ekonomik sorunlarını çözmek mümkün değildir. Yaşanan süreç nedeniyle belediyelerin de gelir-gider dengelerinin alt-üst olmuş durumda. Bu durumun da yılın ortasına doğru bizi, yeni revize bütçe yapmak mecburiyetinde bırakacağını görüyoruz.





İBB bütçesinden sosyal yardımlara ayırdığımız pay tarihi oranlarda artıyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de iktidarın yapmakta olduğumuz hizmetleri ve yatırımları engellemeye dönük girişimleriyle karşılaşıyor, her sabah yeni bir el koyma hareketine muhatap oluyoruz. Biliyorsunuz; İBB Meclisi’ndeki çoğunluğun gücüyle ‘topal ördek’ yapılacağım, bu ülkenin en yetkili ağzından ilan edilmişti. O gün bugündür, bizi engellemek için her sabah yeni bir icat çıkarıyorlar.

‘İCATLARI’ SIRALADI

Örneğin; bu ülkenin en büyük kamu kurumlarından biri olduğumuz halde, yönetmekte olduğumuz kamu yatırımlarına, kamu bankalarından finansman alamıyoruz. Kamu finansmanına erişemiyoruz. Örneğin; projesi ve finansmanını hazır hale getirdiğimiz ve milyonlarca yurttaşımıza hizmet verecek metro yatırımlarımıza, Ankara’dan bir yıldır onay alamıyoruz. Örneğin; alt yapıda İstanbul’a çağ atlatacak projelerimiz için dış finansman izni alamıyoruz. Örneğin: İstanbul’a hak ettiği taksi düzenini getiremeyelim diye, UKOME’nin yapısını değiştiriyorlar. Örneğin; Galata Kulesi’nde, Gezi Parkı’nda, Haydarpaşa’da, Sirkeci’de İBB’yi devre dışı bırakacak düzenlemeler peşinde koşuyorlar. Örneğin; 70 yıldır belediyemizin yönetiminde bulunan Yerebatan Sarnıcı gibi müzelere, köşklere el koymak için hazırlıklar yapılıyor. Örneğin; İETT’de, Metro’da, İSKİ’de ekonominin bilimden uzak yönetiminden kaynaklanan maliyetleri yansıtmak istediğimizde engelleniyoruz.

İmamoğlu, AKP sıralarından, “Seçimden önce ulaşımı öğrenciye ücretsiz yapacağım diyordun” şeklinde sataşmalar gelince, şunları söyledi:

“ÇOCUKLARINIZA ANLATIN SİZE GÜLERLER"

Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken, 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı, 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı. Son zamla diyorsunuz ki; ‘78 liraya sat. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat.’ Mazotu 20 lira yapmışsınız, ‘78 liraya sat’ diyorsunuz. Bana popülizmden, şundan, bundan bahseden arkadaşa diyorum ki; Allah akıl versin. Size şunu söyleyeyim mi? Kendi çocuklarınıza gidin, anlatın bunu. Kendi gençlerinize anlatın bunu; size gülerler. Bu teklifi o güzel evlatlarınıza anlatın, deyin ki; ‘Ey evladım, sevgili kızım, sevgili oğlum. Üniversiteye gidiyorsun. Liseye gidiyorsun. O zaman ortaokula gidiyordun. Veya liseye gidiyordun. Ben sana o zaman, bu kartı 85 liraya satıyordum. Bu arkadaş var ya bu Ekrem İmamoğlu, bunu 40 lira yaptı. Ya o zaman da mazot 6 liraydı. Hatta biz gezmeye gidiyoruz ya, arabamız o zaman 200 liraya doluyordu. Şu anda 600-700 liraya doluyor.





Bu adam kalkmış, bir de bunun üstüne yüzde 40 zam yapmış, olmuş 109 lira. Biz, onu 78 liraya indireceğiz. Sana ne der biliyor musun? Ya baba, anne sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir der. 4 katına çıkartmışsınız bunu, bir de adama gidip, ‘Bunu 78 lira yap’ diyorsunuz. Bütün gençler size güler. Samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Evlatlarınıza anlatamazsınız. Çocuklarınıza anlatamazsınız. Gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim. Çünkü, siz hizmet mi yapmak istiyorsunuz? Gençlere yardımcı mı olmak istiyorsunuz? Ankara'dan gençlere, üniversite öğrencilerine, aldıkları burslardan dolayı mağdur olmuş olan gençlere ya da ekonomik kriz altında kırılmasınlar, bükülmesinler diye onların burslarını, onlara yapılan yardımları 2 katına çıkartın. Öğrenci evlerinin tespiti sizde var. Onları bulun, çıkartın. Onlara deyin ki; ‘Ey öğrenciler…’ Öğrencinin derdi yok. Öğrenciye o parayı veren anne, baba; kurban olayım. 40 liraya biberin tanesini alacağına, ona de ki; ‘Ben, senin elektrik fiyatını, öğrencinden dolayı yüzde 40 indirdim. ‘İndirdim’ de. Bunları yap.

RAPOR, ENGELLEME ÇABALARININ İŞE YARAMADIĞININ KANITI

"İktidar kanadının, hizmet ve yatırım yapmalarını engellemeye dönük tüm çabalarına rağmen, İstanbul’un kangrenleşmiş sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Elinizdeki Faaliyet Raporu, bu çabaların asla işe yaramadığının somut kanıtıdır. Raporun her bir sayfası, İstanbul’u bir rant alanı olarak gören ve de kendini İstanbul’un tek sahibi kabul eden anlayışın, ne büyük bir çaresizlik içinde olduğunun kanıtıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, işe yaramıyor. Her zamankinden daha fazla ve daha kaliteli hizmet üretiyoruz. Her zamankinden çok daha fazla ve çok daha doğru yatırımlar yapıyoruz. 16 milyona canla başla hizmet etmek için çalışıyoruz.

İstanbul’dan dünyaya örnek olacak bir belediyecilik modeli geliştiriyoruz. İstanbul’da inşa ettiğimiz belediyecilik modelimizi iki kelimeyle özetlersek o iki kelime “Demokrasi” ve “Kalkınma”dır. Bu aziz şehirde demokratik katılımı ve yatırımları daha önce görülmemiş seviyelere çıkarıyoruz. Bildiğiniz gibi, kamu yatırımlarını bir avuç insanın zenginleşme aracı olarak görenler de var. Biz, onlardan değiliz, olmadık ve olmayacağız. İlk günden beri İBB’de, bütün yatırım harcamalarının şeffaf, katılımcı, bilimsel bir süreç sonunda ve yalnızca kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağladık. Plansız, projesiz, seçime endeksli veya vatandaşların parti tercihine göre şekillenen, sözde yatırımların devri, bu şehirde kapanmıştır.

İstanbul’u ekonomik, toplumsal, çevresel risk ve tehditlere karşı güçlendiriyoruz. İstanbul’u ekonomik, toplumsal, çevresel risk ve tehditlere karşı güçlendiriyoruz. Yatırımlarımızla toplumsal bütünlüğü, adalet duygusunu, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiriyoruz. Biz, her şeyden önce ve her şeyden çok, insana yatırım yapıyoruz.”

Bu kapsamda çocukları, gençleri ve kadınları öncelediklerine vurgu yapan İmamoğlu, şu özeti yaptı:

-İBB’de 2019 Haziran ayında yüzde 10,27 olan kadın yönetici oranımızı, 2021 Aralık ayı sonu itibariyle yüzde 21,18’e yükselttik. 2019 Haziran ayında yüzde 14,91 olan kadın çalışan oranımızı, 2021 Aralık ayı sonu itibariyle yüzde 17,73'e yükseltmeyi başardık.

-Pandemi döneminde ‘Enstitü İstanbul İSMEK’ eğitim merkezlerini yüz yüze eğitimlere hazırladık ve aynı dönemde 265 bin 619 kişiye uzaktan eğitim verdik. Kurduğumuz İstanbul İstihdam Ofisleri ile bugüne kadar 40 binden fazla İstanbullunun iş sahibi olmasına yardım ettik.

-2020 yılında 45 bin dar gelirli birey ya da aileye destek olmuşken, 2021 yılında bu sayıyı, yüzde 277 artırdık ve 125 bin dar gelirli birey ya da aileye nakit destek sağladık. 2021 yılında 263 bin aileye ‘Gıda-Hijyen Koli Desteği’ ulaştırdık. İstanbulkart ile 206 bin birey ya da aileye, ihtiyaç durumuna göre 100–250–400 TL arasında değişen miktarlarda aylık destek verdik.

-124 bin çocuğumuza, her ay 8 litre Halk Süt ulaştırdık. Hayırseverlerin desteğiyle ve İstanbul Vakfı aracılığıyla, 231 bin aileye kurban eti dağıttık. 3 binden fazla aileye Yenidoğan Destek Paketi ulaştırdık.

-Yine, ‘Askıda Fatura’ kampanyamızla, 60 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin 100 milyon liraya yakın su ve doğalgaz faturasının ödenmesine yardım ettik. 45 bin aileye ‘Aile Destek Paketi’; 28 bin aileye ‘Anne-Bebek Paketi’; 16 bin gence ‘Öğrenci Destek Paketi’ ile toplamda 16,7 milyon TL’lik destek verdik. İstanbul Halk Ekmek aracılığıyla, 45 binden fazla aileye, ekmek desteği verdik.

-Pandemi döneminde eğitim ve öğretimin çevrimiçi sisteme taşınmasıyla, ihtiyaç sahibi 40 bin öğrencimize tablet dağıtımı gerçekleştirdik. 2021’de, ‘Yuvamız İstanbul’ çocuk etkinlik merkezlerimizin sayısını 15'den 32'ye çıkardık.

-2021-2022 eğitim öğretim döneminde, 52 bin üniversite öğrencimize eğitim desteği sağladık. Ve belediyemiz tarihinde ilk kez, üniversite öğrencileri için 622 yatak kapasitesine sahip 3 kız öğrenci yurdunu açtık, Gaziosmanpaşa erkek öğrenci yurdunu da açılışa hazır hale getirdik. İlkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören engelli, şehit çocuğu, anne veya babası vefat etmiş olan 80 binden fazla çocuğa, 2021’de, tek seferlik 300 lira nakdi destek sunduk.”

İmamoğlu, faaliyet raporu sunumunda; dezavantajlı gruplar, çevre, yeşil, raylı sistemler, kara ve deniz ulaşımı, otopark ve yaya ulaşımı, kentsel dayanıklılık (deprem, afet ve diğer kentsel riskler), kentsel dönüşüm, tarım, teknoloji ve akıllı kent, istihdam, kültür sanat ve tarihi miras, yerel demokrasi, iştirakler ve uluslararası ilişkiler alanında yaptıkları yatırımları detaylarıyla anlattı. İmamoğlu, “Nasıl başardık” başlığı altında ise şunları söyledi:

"PANDEMİDE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA VE KALİTELİ HİZMET ETTİK"

"Özetle; pandeminin, ekonomik ve toplumsal yükünün bütün ağırlığıyla devam ettiği bir yılda her zamankinden daha fazla ve daha kaliteli hizmet ürettik. Her zamankinden çok daha fazla ve çok daha doğru yatırımlar yaptık. Bizden önceki 25 yılın ortalamasının iki katından daha fazla metro inşa ettik. Peki bunu nasıl başardık? Çok basit bir formülle: Liyakat, şeffaflık ve demokratik katılımdan oluşan ‘İstanbul Modeli’yle. ‘İstanbul Modeli’yle yönettiğimiz yatırımlarla şehrimizi yarınlara hazırlıyor; zor anında ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek oluyor, çocuklarımıza ve gençlerimize adil imkanlar sunuyor; üretici ve yaratıcı insanlarımıza yeni fırsat kapıları açıyoruz. Biz ekip olarak, ülkemizdeki ekonomik gelişmenin, ilerlemenin, demokrasinin, kültürün ve sanatın ana motor gücü olan İstanbul’da yapmakta olduğumuz görevin ve sorumluluğun çok farkındayız. Yaptıklarımızın, yapmakta olduklarımızın ve elde etmekte olduğumuz başarıların, sadece bu şehir için değil, tüm Türkiye için çok önemli olduğu iyi biliyoruz. İstanbul Modeli ile elde ettiğimiz değişim ve başarının, Millet İttifakı’nın bu ülkede hayatı nasıl iyileştirebileceğinin garantisi ve teminatı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 86.000 çalışanımızla oluşturduğumuz, idari ve iktisadi yönetim kabiliyetimizi sürekli geliştiriyoruz. Buradan, İBB Meclisi’nden tüm vatandaşlarıma sesleniyorum ki; kim ne derse desin, kim hangi engeli önümüze çıkartırsa çıkartsın, biz, bu şehre yatırım yapmaktan ve insanlarımıza hizmet üretmekten yılmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünün zor koşullarında dahi, tüm zamanların en yüksek yatırımlarıyla tarihi bir başarı elde edebildik. Bundan sonra da yolumuza azimle devam edeceğiz."

Önümüzdeki yıllar için raylı sistemlerde var olan ve yeni ihaleye çıkacakları projelerin son durumlarını aktaran İmamoğlu, metrobüs filosunun yenilenmesinden öğrenci yurtlarının sayısının artırılmasına, yeni Yuvamız İstanbul kreşlerinden kente yeşil alan kazandırma çalışmalarına kadar birçok hizmet alanıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"İSTANBUL’DA YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ"