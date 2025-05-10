İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki: Susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, uluslararası sosyal medya hesabına getirilen erişim engelinin ardından yeni bir açıklama yaptı. “Sesimizden korkuyorlar. Ama biz milyonlarız” diyen İmamoğlu, yeni hesabını duyurarak mücadelenin süreceğini vurguladı.

İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki: Susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 10:02

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, uluslararası kamuoyuna yönelik kullandığı sosyal medya hesabı 'imamoglu_int’in erişime engellenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Engelin ardından X platformunda “CBAdayOfisi” adlı yeni bir hesap açılırken, İmamoğlu susturma girişimlerine karşı net bir mesaj verdi: “Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar. Ama unuttukları bir şey var—susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz. Biz milyonlarız. Adalet ve demokrasi için ayaktayız.”

İmamoğlu, yeni resmi hesabı @CBAdayOfisi üzerinden uluslararası kamuoyuna seslenmeye devam edeceklerini de duyurdu. Paylaşımında, “Sözümüz de umudumuz da burada devam edecek” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’nun sosyal medya faaliyetlerine yönelik erişim engelleri ve tutukluluğu, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratik haklar açısından yeniden tartışma konusu oldu.

Bu gelişmeler üzerine kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde tepkiler yükselirken, destekçileri #İmamoğluHerYerde etiketiyle dayanışma çağrısında bulundu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #sosyal medya

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