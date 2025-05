İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki: Susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, uluslararası kamuoyuna yönelik kullandığı sosyal medya hesabı 'imamoglu_int’in erişime engellenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Engelin ardından X platformunda “CBAdayOfisi” adlı yeni bir hesap açılırken, İmamoğlu susturma girişimlerine karşı net bir mesaj verdi: “Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar. Ama unuttukları bir şey var—susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz. Biz milyonlarız. Adalet ve demokrasi için ayaktayız.”

İmamoğlu, yeni resmi hesabı @CBAdayOfisi üzerinden uluslararası kamuoyuna seslenmeye devam edeceklerini de duyurdu. Paylaşımında, “Sözümüz de umudumuz da burada devam edecek” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’nun sosyal medya faaliyetlerine yönelik erişim engelleri ve tutukluluğu, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratik haklar açısından yeniden tartışma konusu oldu.

Bu gelişmeler üzerine kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde tepkiler yükselirken, destekçileri #İmamoğluHerYerde etiketiyle dayanışma çağrısında bulundu.

They blocked one account, now they’re after another.



This panic shows just one thing: they fear our voice.



But they forget—there are millions of us, standing for justice and democracy. The more they try to silence us, the louder we become.



Follow our official campaign account…