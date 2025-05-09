Son Dakika... Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: 'Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 19:43

Güncelleme: 09.05.2025 - 20:07

Silivri'de tutuklu bulunan ve X hesabına erişim engeli getirilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik baskılar sürüyor.

İmamoğlu, engellenen X hesabından yeni bir paylaşım yaparak, gençlere seslendi.

"ÖYLE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ Kİ..."

"Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın" notu düşülen açıklamada, İmamoğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak.

Hep birlikte Türkiye’yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız. Hep birlikte çalışacak, çözüm ve fikirler üreteceğiz. Yapay zekadan girişimcilik dünyasına, inovatif fikirlerden kültür ve sanata, ekonomiden spora kadar birçok alanda sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız.

Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz."