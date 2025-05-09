Ekrem İmamoğlu için X'te 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabı açıldı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:23

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:23

Sosyal medya platformu X'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesine tepkiler sürerken, İmamoğlu için yeni bir X hesabı açıldı.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adını taşıyan yeni X hesabı üzerinden yapılan ilk paylaşımda, İmamoğlu'nun yarın CHP'nin Van'da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine destek mesajı paylaşıldı.

İLK PAYLAŞIM VAN MİTİNGİ

İmamoğlu'nun mesajında, "Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan. Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım. 10 Mayıs Cumartesi 12.00 Van Kent Meydanı" ifadelerine yer verildi.