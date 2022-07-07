İmamoğlu'ndan 'Halk Ekmek' paylaşımı: 'Artan yüksek maliyetlere rağmen...'
İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL’ye yükseltildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; artan maliyetlere rağmen 250 gr ekmeği Halk Ekmek büfelerinde 2 TL’den sunmaya devam edeceklerini bildirdi.
İstanbul'da '4 lira ekmek' dönemi başlıyor. İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi.
İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
İMAMOĞLU'NDAN 'HALK EKMEK' PAYLAŞIMI
Zam haberinin duyurulmasının ardından; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım geldi. İmamoğlu, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunmaya devam edeceklerini bildirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. 250 gr Halk Ekmek ise hala 2 TL. İBB, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunmaya devam edecek."
Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 7, 2022
250 gr Halk Ekmek ise hala 2 TL.
İBB, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunmaya devam edecek.
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