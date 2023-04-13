İmamoğlu'ndan Kızılay'ın tükenen kan stoğuna çözüm
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay’ın kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilemesinde yönetimin sorumlu olduğunu belirterek, “ Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.
Tartışmaların odağındaki Kızılay'a kan bağışı da azaldı. Ameliyatlar kan stoğunun tükenmesi nedeniyle ertelenmeye başladı.
Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulundu.
Kızılay'ın çok kan kaybettiğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"MİLLETİN GÜVENİ KALMADI"
İmamoğlu Kızılay'ın yönetimini eleştirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kızılay çok kan kaybetti. Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır."
Kızılay çok kan kaybetti.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2023
Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır.
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