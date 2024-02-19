İYİ Parti’de afiş krizi: CHP rozetli fotoğrafını kullandılar

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:42

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:43

İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in kente asılan seçim afişlerinde CHP rozeti takılı olan fotoğrafının kullanıldığı görüldü.

Evrensel’in aktardığı habere göre, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan daha sonra adaylığı geri çekilen Suat Nezir, İYİ Parti’nin Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.

Dört dönem boyunca Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon başkanlığı gibi görevlerde bulunan Suat Nezir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptı. Nezir ayrıca Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor.